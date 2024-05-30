東方日報A1：足壇醜聞　教練球員12人　打假波賭埋一份

廉署繼去年展開「碧草」行動，瓦解一個涉及非法外圍賭博的足球「打假波」貪污集團，拘捕老牌球會愉園的主教練及球員等23人後，再揭有人疑藉賄賂球隊成員，靠暗號操控入球、角球或波膽等數目，從而投注非法外圍獲利。本周一（27日），廉署展開新一輪「勁草」行動，拘捕集團主腦及骨幹等共12人，當中包括一支港超聯和兩支乙組球隊的教練和球員及3名外圍「艇仔」。初步調查顯示，造假勾當涉及2021年起3個球季，有涉案人士除受賄操控賽果，更投注非法外圍雙重獲利，有個別人士在單一賽季的外圍投注額便超過100萬元。

涉嫌「打假波」被捕的12人全是本地男子（24歲至54歲），包括有港超聯足球隊和乙組足球隊的教練及球員、集團主腦及骨幹。當中3名疑犯來自一支港超聯球隊，分別為一名主教練、一名中場和一名守門員；5人來自乙組聯賽一支足球隊，分別為一名教練及4名球員，該4名球員分別司職中場及後衞；另一人則效力另一支乙組足球隊，司職中場球員，案發時他與該名港超聯主教練效力同一支乙組球隊，二人以球員身份涉嫌受賄「打假波」；餘下3人則為俗稱「艇仔」的外圍賭博中介人，他們均為另外3支本地足球隊的主教練及球員，消息指當中一人為球壇名宿。

行動中，廉署搜查疑犯的住所等超過20個地點，會見了本地足球員等20名相關人士。12名疑犯涉嫌透過行賄受賄，操控所效力球隊的表現和賽果，目的便於自己或集團同夥於非法外圍賭博中獲利，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條有關行賄及受賄、和違反《賭博條例》等罪行。所有被捕人士其後俱獲准保釋候查。

初步調查顯示，案件涉及一支港超聯及兩支乙組球隊，據了解懷疑涉案的港超聯球隊為均業北區，「打假波」的賽事涉及今個球季，大概涉及數場賽事；涉案的乙組球隊，則涉及2021、2022和2023年共3個球季。球隊不涉及造假，只是個別球員的問題，每名參與「打假波」的球員，每場賽事可獲賄款數千元至數萬元不等。

至於被捕的港超聯主教練及乙組教練則涉嫌招攬球員、操控入球、角球及波膽等數目，教練會在場邊透過戴帽、拎水樽或除外套等暗號發出指令，又透過親信及家人投注非法外圍，獲取賄款之餘更藉投注雙重獲利，個別被捕人士一個賽季的外圍投注金額超過100萬元。

廉署指出，集團主腦及骨幹在加入球圈前已認識及有外圍賭博習慣，他們加入球圈後嘗試拉攏其他球員獲取其想要的結果，以便在外圍賭博中獲利，案件並非有組織性，亦不涉及球隊管理問題。被捕人士的家屬及親友須再作調查，現階段未有需要拘捕，但不排除有其他執法行動。廉署強調絕不姑息足球貪污，並一直與足總保持聯絡，包括先後兩次檢查其守則及行為指引，亦因應去年「碧草」行動檢視其業務涉貪風險高的範疇，以進一步加強球壇的誠信管理和防貪能力，呼籲足球員發現貪污行為，應要拒絕及舉報。

近年，廉署每年均為香港足總職員及各級足球比賽相關人員，包括球員和球會管理人員等舉辦防貪講座，內容均涵蓋《防止賄賂條例》、處理利益衝突，以及維護公平競賽的重要等。文化體育及旅遊局表示，貪污「打假波」不僅違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，絕對不能容忍。

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