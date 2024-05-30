工會換屆　新領導層指續推完善勞工政策　優化最低工資

工會新新一屆導層今日（30日）會見傳媒，指將推動新時代工運高質量發展，指新時代對工會的工作有新要求，會繼續推動就業、醫療、安老、房屋等社會民生問題，保障及兜底完善勞工政策，如保障職業安全、推動最低工資優化等。

身兼議員的吳秋北及黃國冧莊會長及理事長，副會長包括鄧家彪及陳穎欣兩名議員。黃國指工會會保障兜底完善勞工政策，促進配合8大中心發展，讓年輕人有向上流動機會；保障職業安全，推動最低工資優化，確保基層勞工能過上有尊嚴的生活。他肯定政府在最低工資的努力，但希望弱勢勞工可以有更好保障，又指工會將會推動工會運動會高質量發展，並在新興行業、工種加大工會發展力度，新班子會盡快商討分工合作，推動工作落實。

吳秋北指新班子「年輕化」，平均年齡49歲，比上屆年輕3.3歲，當中最年輕34歲；大學以上學歷15人，佔百分之75，碩士以上學歷有10人，佔一半，當中有4位立法會議員，5位區議員，他又指板子具廣泛代表性，包括文職專業、運輸行業、海港物流、製造建造、旅遊百貨、政府人員等等，且成員當中新老交接，連任有10人，新任有10人，指班子「老中青」結合。

被問到過去選舉成績不理想，會否就選舉部署調整工作方針，吳回覆指工聯會作為愛國愛港排頭兵，會當仁不讓，並一直在地區工作、社會上推動發展，用實績爭取市民支持。

圖說

工聯會指會繼續推動破解就業、醫療、安老、房屋等社會民生問題。