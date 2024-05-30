港島區「樂屋」20單位惠80基層　另80伙今年第2至4季陸續出租

近年愈來愈多過渡性房屋落成。有機構將100個大部分位於港島區的住宅單位，翻新為過渡性房屋「樂屋」項目，首階段會推出20個位於港島區的單位，現時已竣工並已出租，受惠人數接近80人。有受惠人士表示，一家三口原居劏房，居住空間並不足夠，自從搬入「樂屋」 後，生活環境終得以改善，一家人亦頓然如釋重負。

「樂屋」整個計劃共提供100個住宅單位，該批單位每年市值租金約過千萬港元，在翻新後已陸續完工及出租。計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地以及九龍區九龍城等附近地點，該批單位有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住，將於今年第2至第4季度陸續出租予輪候人士，預計受惠人數約320人。

鄭女士一家三口原居於筲箕灣一唐樓劏房，面積僅約100呎，每月租金高達6,300港元。大兒子為初中生，女兒就讀高小，居住空間根本不足夠3人生活，只可以放一張4呎的高架床供3人同睡，有時為了騰出更多空間，還需「腳碰頭」地睡在床上。而劏房大廈鄰近街市，衞生環境惡劣，每晚凌晨時分更有街市運輸工人送貨，嘈雜聲不絕，大大影響睡眠質素。

鄭女士表示，自從搬入「樂屋」後，生活環境得以改善，笑言「現在租金平咗，居住環境同空間都大有改善，而最開心係能夠提供更大的生活及學習空間給兩個正在成長的仔女，令他們可以專心向學。」