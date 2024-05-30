升級版「九龍城寨」父親節現東涌　一蚊缽仔糕復刻城寨物價

九龍城寨作為香港歷史的一部分，是極具香港特色的地點，近期一劇以城寨為題材的港產片，令不少人夢回七、八十年代的九龍城寨。現今的東涌逸東街市正是模仿當年九龍城寨風格建設，呈現出當年獨特的歷史風貌。在相關電影帶起九龍城寨熱潮下，「香港街市」將街市內的設施進行升級，11米的巨型飛機模型甚至有望成為健力士世界紀錄，以吸引市民前往打卡參觀。同時，父親節將至，更是有特別活動以迎接父親節。

逸東街市內的裝潢均以當年九龍城寨為設計概念，有包括涼茶舖、髮廊和當舖等，一個個霓虹燈招牌加上現在已十分少見的英式郵筒，如同回到當年的九龍城寨，同時成為新打卡地標，市民及旅客可直觀地感受當年的城寨文化，卻不用面對當年的危險。今次升級更按實物模擬當年飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，屬工藝大師特別設計。「香港街市」為了加強支持香港的非物質文化遺產，遂計劃向健力士世界紀錄提出申請，希望成為以紮作概念製造的最大飛機模型。

此外，恰逢父親節，「香港街市」亦有就此推出各類優惠及活動。包括即日起至6月16日，凡「香港街市」會員於當日消費滿338港元，即送限定父親節禮包、父親節當日打卡免費請食魚蛋一串(限量100串)等；同時更會以「復刻價」重現七、八十年代的城寨懷舊美食，例如1港元一個缽仔糕(限200件)、2港元一個白糖糕(限200個)、8港元半磅城寨風味魚蛋(限60份)、10港元一份城寨叉燒飯(限60份)。而且，當天也邀請到了影視藝人為父親節及活動助陣，將在街市內重現電影中的經典熱血東座場面。