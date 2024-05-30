掟汽油彈罪成判囚上訴得直　法庭指毋須重審女侍應獲釋

6名男女涉於2020年2月在油麻地向馬路掟汽油彈，及在租用的酒店單位收藏裝有易燃液體的玻璃瓶等。6人被控縱火及管有物品意圖損壞財產罪，其中一名女侍應經審訊後被裁定罪成，被判囚34個月。她不服定罪並向上訴庭提出上訴，早前獲裁定上訴得直，上訴庭指原審法官過度干預案件且有偏頗。上訴庭今日(30日)再頒下判詞，指不認為公眾利益要求本案必須重審，下令正還押的女侍應可獲釋。

女上訴人林天詠(21歲)，被控一項縱火罪及一項管有物品意圖損壞或摧毀財產罪。控罪指她於2020年2月4日，與他人在油麻地彌敦道與甘肅街縱火及在同年2月3日至5日期間，在油麻地Casa Deluxe Hotel的一個單位內，保管或控制汽油彈、一瓶易燃液體、兩罐汽油、士巴拿、液化石油氣及噴漆等。上訴庭早前指，原審法官練錦鴻在審訊中對上訴人的態度有偏頗，令她獲不公平審訊故裁定上訴得直。不過因需考慮案件應否發還區院重審，下令上訴人須繼續還押。

上訴庭今指，本案性質雖然嚴重，但眾被告投擲汽油彈時並未以人或特定設施等作目標，最後沒有造成太大的實質破壞；上訴人有「依賴性人格障礙」，做事和做決定都可能只為取悅別人，上訴人犯案，是受作為她男友的另一被告影響，角色屬追隨者多於領袖；上訴人最直接參與的就只有蒙面穿黑衣跑到街上放汽油彈那一幕；本案上訴得直純粹出於原審法官的錯誤，如果下令重審，上訴人只可頂住二次壓力繼續抗辯或因戰略理由乾脆認罪；上訴人原定刑期將於約20天後便可獲釋，若須繼續還押等候重審，她在獄中的時間會超出本來的長度。考慮上述因素後，上訴庭認為案件毋須重審。

案件編號：CACC 182/2022