機場惡劣天氣休息區　設500座椅充電位　的士派籌系統免企住等

香港即將踏入風季，機場管理局今日(30日)召開傳媒簡介會，介紹在惡劣天氣下的應對措施，以協助滯留機場的市民及旅客，新措施包括在客運大樓設臨時休息區，提供超過500張座椅、手機充電設施、餅乾及食水等；又啟動的士派籌系統，旅客可在取籌後於休息區中等候，並從手機或機場屏幕觀看輪候狀況，毋須一直在的士站排隊。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，在極端天氣下，關閉機場對旅客並非最安全，機場有責任在任何天氣下保持開放。為協助滯留的市民及旅客，機場在地面交通停頓時，將在客運大樓的外遊旅行團接待區開闢臨時休息室，放置500至1,000個座椅，提供手機充電站，並增強Wi-Fi連接；又會提供物資包，內含食水、餅乾及坐墊。

同時，機場亦會增設的士派籌系統，旅客及市民可透過GULU手機應用程式或設於客運大樓的取票機取票，取籌後可於休息區中等候，並從手機或機場屏幕觀看輪候狀況，毋須親身在的士站排隊。姚兆聰表示，在極端天氣下，飛機降落前機組人員會通知旅客相關安排，落機後旅客亦可從客運大樓多個大型廣告牌，了解取籌安排，形容過程簡單，與「酒樓攞位」相似；相關系統已於今年3月完成測試，投入使用。

姚兆聰表示，當天文台預見有颱風會影響香港後，機管局已開始工作，因為風向及風速會影響航班升降，因此當颱風未抵達前，航空公司已開始作出應變，安排航班提早或延遲抵達。他又指，新措施是希望滯留旅客在改發八號風球後，能夠有迅速及有秩序地離開機場。

此外，機管局計劃提升現有旅客捷運系統。姚兆聰表示，工程將由7月開始，於非繁忙日子進行，系統會提早2小時收車，尾班車時間由原來的凌晨1時提早至晚上11時，受影響路線包括T1東大堂、西大堂及至T1中場客運廊，屆時機場會安排巴士，接載收車後抵港的市民和旅客，預料工程需時1年。