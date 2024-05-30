青年科學家探討人工智能建造系統　減少建築不必要資源消耗

科技發展日新月異，當下人工智能發展勢頭正盛，有望為香港未來的發展帶來新的機遇。今日（30日）青年科學家峰會第二場分會議在科學園舉辦，各高科技行業專家齊聚討論前沿技術的應用。與會嘉賓表示，人工智能的發展可以助力傳統行業，為其發展帶來不可或缺的重要作用。參會教授也分享了其對人工智能的專業見解。香港科技園公司表示，這些技術能為傳統產業創造不同的新機遇。

青年科學家峰會今日是以「人工智能」為主題的第二場分會議，吸引了過百嘉賓和公眾於現場和線上參與。演講主題之一有「建築業中的人工智能」，清華大學建設管理系副教授陳嘉宇分享了人工智能建造系統、城市建築自動化數碼建模等領域自己獨特的見解及分析。香港理工大學土木及環境工程學系教授陳德明表示，循環建築如何結合人工智能技術，以及利用創新科技減少建築時不必要的能源和資源消耗。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，人工智能與我們的生活息息相關，為我們帶來了一個嶄新的時代，新技術也將賦予傳統產業新的機遇。他還表示，希望可以通過會議讓全球科技領域的專家能有更深入的交流，推動人工智能在不同行業的應用創新。