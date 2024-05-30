深偽技術冒認上司　英駐港公司負責人被騙款400萬

執法部門表示，一名任職英國駐港跨境公司的女子懷疑受騙，誤信騙徒為公司上司，遂按指示多次匯款400萬港元到指定帳戶，其後發現被騙始報案求助。據悉，受害人為英國駐香港公司的負責人，今年5月20日，她收到一個透過通訊軟件WhatsApp的信息，騙徒冒認是受害人在英國公司的上司，受害人看到騙徒WhatsApp頭像相片與英國公司的上司一樣，便與對方於上周二(21日)進行視像會議。在會議上，騙徒要求受害人匯款約400萬港元至指定的銀行戶口，由於視像會議中，騙徒聲線與外貌均與英國公司的上司極為相似，受害人不虞有詐，遂於同日進行多次匯款至騙徒的指定銀行帳戶。但其後查證始知受騙遂報案求助。

執法部門暫時根據紀錄相信是第二宗涉及深偽技術(Deepfake)的詐騙案件。執法部門表示，留意到近日有騙徒利用公司高層人員的公開片段，配合深偽技術篡改說話內容，然後在視像會議播放，並要求職員匯款給「假上司」。因此提醒公眾，一旦遇到陌生來電或訊息聲稱是其親友或上司並要求滙款，應立即致電對方以查證真偽。