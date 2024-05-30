水務署前分判商涉串謀詐騙服務費　廉署起訴董事及3名僱員

廉政公署昨日(29日)落案起訴1名水務署前分判商董事及其3名僱員，控告他們涉嫌串謀欺詐，向水務署提交載有虛假資料的儲水庫巡查報告，誘使該署兩年間向分判商發放服務費共約460萬元。4人獲准保釋，明日(31日)在沙田裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

被起訴的分別為43歲的劉浩基，為竣才工程有限公司唯一董事兼股東；32歲文員李穎圖；及39歲雜工郭家禧、郭家祺。他們同被控一項串謀欺詐罪名。水務署在2020年7月至2022年6月案發期間，把兩份水務工程定期合約判授予明興水務渠務工程有限公司，為新界東的水務設施提供各類水務工程服務。涉事的竣才獲分判巡查區內約40個儲水庫，以維持儲水庫的安全及設施狀況。

水務署規定分判商須指派特定數量的3人巡查隊伍每日巡查儲水庫，並須製備每日的巡查報告，及附上巡查時儲水庫設施的實時照片。3名被告劉浩基、李穎圖及郭家禧涉嫌串謀其他竣才僱員欺詐水務署及明興，偽稱巡查工作已根據水務署規定妥為進行，並誘使水務署向竣才發放服務費用約240萬港元。

郭家祺亦涉嫌串謀劉浩基作出相類虛假陳述，欺詐水務署及明興並誘使水務署向竣才發放服務費用約220萬港元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有關巡查報告中儲水庫設施照片的拍攝日期或時間曾經修改，以偽稱巡查小隊曾在不同日子巡查有關設施，亦偽稱每次巡查均由3人一同進行。