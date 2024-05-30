世界女排聯賽6.11起在港舉行　明日加推賽事門票

本港又再有體育盛事舉辦！「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」，將於6月11至16日在香港體育館舉行。距離比賽不足兩星期，賽事組織委員會及贊助商仝人，今日（5月30日）早上在香港體育館進行了拜神祈福儀式，祈求今屆「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」賽事順利舉行，由明日（5月31日）起更會再有賽事門票加推，市民萬勿錯過！

今次「世界女排聯賽」不單是在國際享譽盛名的排球比賽，更是最後機會讓包括中國隊在內的各隊群雄爭取巴黎奧運會入場券！本屆參賽隊伍包括，主隊2023年世界女排聯賽亞軍、世界排名第6的中國；2023年世界女排聯賽冠軍、世界排名第1的土耳其；世界排名第3的巴西；世界排名第7的波蘭；世界排名第8的多明尼加共和國；世界排名第12的德國；世界排名第13的泰國；以及世界排名第20的保加利亞。

為回饋球迷對本屆賽事的熱烈支持，中國香港排球總會將於明日10時正於URBTIX加推6月14日至16日之賽事門票，讓更多市民有機會親身到現場體驗排球魅力。