本港THEi與澳洲昆士蘭大學　合辦2+2土木工程學位計劃

香港高等教育科技學院（THEi高科院）今日（30日）公布，學院將與澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）合辦雙學位計劃。學生於THEi高科院完成2年土木工程（榮譽）工學士課程並達特定要求，可前往澳洲昆士蘭大學以3年級入學，修讀餘下2年的學位課程；修畢課程可獲兩所院校頒發的學士學位證書。學院指出，此計劃不但能加強學生對新環境的適應能力，更可藉此機會建立國際性視野及人脈網絡，培養專業知識以外的軟實力。

另外，THEi高科院將與企業展開嶄新的合作模式，成為全港首間自資院校獲業界資助開辦學士課程，分別獲澤晞（廣州）國際教育投資有限公司資助開辦「音樂科技及管理（榮譽）文學士」課程及深圳理大教育諮詢有限公司資助開辦「智能製造（榮譽）工學士」課程，兩項課程預計最快2025/26學年開辦。

THEi高科院校長劉建德表示，學院致力與業界保持密切聯繫，根據行業需求設計課程內容，配合專題研習和實踐，培育優秀的行業人才。在2023年THEi高科院的畢業生就業率超過95%，證明學院的教學質素備受業界青睞。展望未來，THEi高科院將持續培育工作就緒的行業菁英，為香港的未來發展注入源源不斷的新力軍。