今年首4月1460萬旅客訪港　旅發局下周推好客之道宣傳片

香港旅遊吸引力下跌，在內地旅客出境遊最滿意的目的地調查中僅排第七位。香港旅發局表示，今年首4個月，訪港旅客人數共有1460萬人次，較去年同期上升一倍。旅發局將在下半年推出多項活動向介紹香港遊，包括「樂在當夏」(Summer Chill)的夏日盛事，下周一更會播出「做多一步 好客之道」宣傳片，推動消費服務行多一步，體現好客文化。

旅發局的數據顯示，首季訪港過夜旅客人均消費有5900港元，不過夜旅客則是1300港元，平均留港3.2晚，而剛過去的「五一」假期，訪港內地旅客按年上升22%，達76.6萬。該局主席彭耀佳在傳媒午宴上指，最近啟動香港光影漫遊，全球首映香港經典重塑的微電影，希望遊客看到電影後，可以親身去電影中的場景及地方打卡。

該局亦回應了中國旅遊研究院日前公布內地客最滿意目的地的排名，香港只排第七，澳門就成首位。該局總幹事程鼎一引用旅發局調查內地旅客對香港的評價指，今年首季旅客的重訪意欲達95%，較疫情前2018年的93%更高，而推介朋友的比例也高達92%，而整體滿意度有8.8分(10分為滿分)，故內地旅客對香港評價正面。

旅發局又指，下周一會推出全新電視宣傳片，主題為「做多一步 好客之道」 。相關預告片已播放，以經典口號「今時今日咁嘅服務態度係唔够架」作引子，宣傳片就由近期因電影《九龍城寨》爆紅的古天樂擔任主角，女角就有宣萱及鄧麗欣等，也有新演員如胡子彤及吳肇軒等參演，宣傳片分為茶餐廳、搭的及買波鞋三個主題，展示港人日常遇到的生活場景，呈現各行各業可行多一步，如的士司機可提醒乘客下車時，記得取回自己的物件；茶餐廳侍應會為食客提供多一張凳放手袋，鞋店職員主動為顧客多取一對較大碼的波鞋等，而市民之間也行多一步，向旅客展示好客之道。

旅發局市場推廣總經理樊敏樺稱，宣傳片期望做到貼地及真實呈現市面的現象，今次找來古天樂做大使相當難得，而宣傳片上個月才拍，只用了8小時，除主打的古天樂外，也有很多年輕新星參與，希望能夠引起各階層共鳴。

程鼎一又指，下半年會推出多項大型盛事，包括香港國際龍舟邀請賽，單車節及美酒佳餚巡禮等。夏天也會推出全新宣傳項目「樂在當夏」(Summer Chill)，將向全球宣傳此主題，也會設置一站式專題網頁，希望不止旅客，本港市民亦可到網頁查看有何好去處。

旅發局副總幹事葉貞德就指，旅發局與小紅書簽署合作協議，過百藝人會宣傳香港，也會推動高鐵沿線8個城市的居民來港旅遊。而在東南亞方面，就有包括菲律賓名星拍成的電影在東南亞推廣，而電影全部場景均取自香港。