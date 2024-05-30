調查指ICT行業前景向好　去年逾60%僱員加薪幅度跑嬴通脹率

近年資訊與通信科技（ICT）行業前景不俗，薪酬亦愈趨向上。香港電腦學會今日（30日）公布就業及薪酬趨勢調查，結果發現去年共有87.78%的本地ICT從業員可獲加薪，其中60.76%僱員的加薪幅度高於4%，跑贏通脹率；而有80%大學畢業生入職後薪酬超過1.8萬港元，35.56%更高達2.2萬港元或以上。香港電腦學會會長鄭松岩認為，ICT行業一向人才短缺，行業薪酬趨勢調查更反映ICT行業前景秀麗，長遠來說行業急需更多人才。

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，並收回90間機構的問卷，包括香港多家大型公營及私營機構。調查結果顯示，今年有77.78%受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中有55.72%公司的平均增幅將高於4%，有41.43%公司亦預計會有約1至3%的平均薪酬增幅。

調查又指出，去年ICT行業有逾87.78%僱員可獲加薪，其中為數最多的增幅是4至6%，佔44.30%；有7.60%的受訪公司，加薪幅度達10%以上。而在受訪機構中，有50%公司在2023年增聘主修ICT的應屆大學畢業生，應屆大學畢業生有約44.44%人工介乎1.8萬至2.2萬港元；有22.22%人工介乎2.2萬至2.6萬港元；另有13.34%畢業生人工達2.6萬港元或以上。整體而言，有68.89%機構表示提高了ICT人員的入職薪酬，與前年同期比較，有48.89%的機構應屆ICT大學畢業生平均入職薪金增幅高於4%。

鄭松岩表示，去年不論是應屆ICT畢業生或ICT從業員，整體薪酬水平都有所增加，預計今年加薪情況亦將維持，形容加幅亦算理想，他又指在現今經濟環境不明朗的情況下，各公司對ICT人才需求仍能保持旺盛，並願意投放更多資源在資訊科技之上，可見ICT行業仍有一定的發展空間，呼籲年輕人投身ICT行業發展，而政府亦應積極培訓更多人才。