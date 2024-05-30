調查指逾70%港人未曾捐贈剩食　40%當廢物處理

大學調查發現逾70%受訪市民未曾捐贈剩食；過半人不知道甚麼是「剩食」，乃至不知與「廚餘」的分別。只有約20%的受訪者會捐贈家中多餘食物予食物回收機構。關注團體舉行一連7日捐食大行動，全港增設剩食回收點至200個。

惜食堂聯同香港都會大學本月8日至27日透過網上問卷，訪問567人，發現約57.7%受訪者表示不知道甚麼是「剩食」，僅7.2%能準確知道何謂「剩食」，即未過期、可安全食用的剩餘食物。有61.9%受訪者不知道「剩食」與「廚餘」的分別，只有6%的受訪者準確理解兩者的分別。都會大學社會科學系陳緯樑表示，研究結果反映香港市民需要對「剩食」作更多了解。

調查亦發現當家中有多餘的食物，只有約20%受訪者或家人會捐贈給食物回收機構；接近40%當廢物處理。大部分未嘗參與捐贈食物的受訪者主要原因是因為「沒有相關資訊」(60.3%)及「沒有方便的收集點」(56.8%)。

惜食堂有見及此發起一連7日的捐食大行動《世界惜食週》，獲超過100個單位響應，於全港18區增設剩食回收點至200個。環境保護署助理署長區詩敏在活動啟動儀式表示，廚餘佔本港都市固體廢物的30%，捐食物除了可以幫助有需要人士，亦可以減少廢物量，希望繼續透過惜食文化推動源頭減廢。