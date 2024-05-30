外交部斥任何人不得打民主旗號而違法　港府斥外部勢力干預法治

法庭今日(30日)就泛民47人串謀顛覆國家政權案作出裁決，國家外交部及本港官員均回應事件，外交部表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「民主」的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。外交部又稱，反對個別國家干涉中國內政，破壞、抹黑香港法治。港府則斥責外部勢力干預判決，政府對法庭和律政司感到驕傲。

本港官員則指，相關被告的目的是要否定政府提交立法會的所有財政預算案，藉此讓政府解散立法會，如果達成目的，對香港的影響將會很嚴重。官員亦引述判詞提到，有關行為若達成，對政府勢帶來很大施政阻礙，亦算顛覆國家政權。對於律政司是否會就該案尋求更長刑期，當局表示，法庭是根據相應法律處理案件，這案件對於政府或是案件當事人來説都是沒有所謂勝方的。

另外，被問到鄒幸彤案件中有5人獲准保釋，是否代表證據不足以起訴，政府表示目前被捕7人，案件正在調查中。另外，對於其他國家或地區對此案件提出的批評，政府表示斥責外部勢力干預判決，政府對法庭和律政司感到驕傲。