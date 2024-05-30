洪水橋/厦村第2期發展今年起開展　港府收回約176公頃土地

北部都會區之一的洪水橋/厦村新發展區第二期發展在即，地政總署根據4條法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以收回約176公頃土地，8月底全數轉歸政府所有。署方指，受影響住戶及業務經營者須在明年第3季內分批遷出。

政府將收回2,548幅私人土地，涉及面積約176公頃，及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地，涉及面積約1,460平方米。上述土地將於公告張貼後3個月，即今年8月31日復歸或轉歸政府所有。政府其後會向相關土地業權人發放特惠土地補償。

署方指，上述土地歸還日期是指土地業權轉歸政府的日期，並非受影響住戶及業務經營者須遷出的限期。根據早前凍結登記所得的資料，洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內共有1,693個住戶及364個業務經營者。按照工程時間表，預計他們須在今年第4季至明年第3季分批遷出。

地政總署早於2022年11月向受影響住戶和業務經營者發信，通知預計的遷出限期及補償和安置安排，以供他們參考並及早準備遷出事宜。署方又會在遷出限期前3個月，按照適用程序在相關範圍張貼公告。

地政總署又提到，截至昨日(29日)已接觸所有首批遷出的住戶(274個)，當中85個合資格住戶可獲安置或獲發現金特惠津貼、147個住戶的個案正在處理或尚待提交補充資料，以及42個住戶不合資格，主要原因包括：住戶在凍結登記後才遷入發展範圍、居於違規構築物，或擁有香港住宅物業。

洪水橋╱厦村新發展區為北部都會區的其一新發展區，提供土地作住宅、工業、商業和其他發展用途。第1期發展已在2020年展開；第2期發展的建造工程將在今年陸續展開。全面發展後，新發展區將提供逾6.6萬個新住宅單位，容納約18.4萬新增人口。區內亦會提供約640萬平方米總樓面面積的工商業用地，創造約15萬個就業機會。