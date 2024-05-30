理大中華文化節今起辦染纈展覽　展示中國傳統絲綢印花技術

香港理工大學自今年3月啟動「理大中華文化節」，舉辦了多項活動。由今日(30日)起至6月12日，理大將會透過舉辦一系列講座、工作坊及展覽導賞等，重現古代紡織和染色技藝的卓越成就，展示中華文明的深厚底蘊，呈獻「青出於藍——絲綢之路染纈走進香港作品展」。

活動今日在理大校園舉行啟動儀式。理大中華文化節籌委會成員兼人文學院院長李平在致詞時表示，期望「理大中華文化節」能加深年輕一代對中華文化的認識，增強其國家和文化認同感。北京聯合大學藝術學院院長張旗亦表示，是次展覽中的作品，大多是染纈技藝代表性傳承人管蘭生教授數十年的藝術積累，部分是為本次展覽特別創作的作品，在繼承傳統的基礎上又有創新，呈現出既傳統又現代的藝術風貌，彰顯中華優秀傳統文化的價值和魅力。希望兩校可以通過此次展覽活動，繼續為今後開展務實合作奠定良好基礎。

染纈是中國古代絲綢印花技術，包括精湛的「四纈」工藝：絞纈、蠟纈、夾纈和灰纈，與印度、埃及共同起源。在絲綢之路上，染纈技術交流融合，尤其在漢唐時期被廣泛傳播；染纈技術不但極具文化保護價值，也是民心相通的象徵。是次展覽於理大校園不同角落及教研酒店「唯港薈」展出多幅精美的染纈作品。