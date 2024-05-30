JUPAS體育課程爭崩頭　逾1100人搶26個學位

大學聯招(JUPAS)首輪改選日前(29日)截止，以Band A報讀人數計算，眾多學科中商科在今屆學生當中大受歡迎，中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學及嶺南大學最多人報讀的課程均為商科課程，而競爭最激烈的則是體育相關科目，有超過1,100人爭26個學位。

在眾多課程中最受歡迎的為中大工商管理學士綜合課程，有2,211人申請，爭奪222個學額。另外，中大理學及護理學亦分別有1,920人及1,520人報讀。香港大學最多人報讀的則是護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，兩個課程共設學額收210人，最後分別有1,457人及172人報讀。即1,629人爭210個學額。科技大學最多人報讀的課程為工程學有1,593人報讀，爭532個學額。

而理工大學最多人報讀的科目為酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，有1,360人報讀；城市大學最多申請者選擇的課程為工商管理學士(市場營銷)，有996人報讀；浸會大學最多人報讀的課程為工商管理學士(榮譽)，有1,037人報讀；嶺南大學最多人報讀的課程為工商管理(榮譽)學士，有557申請；教育大學最多人報讀的課程為幼兒教育榮譽學士，有1,186人報讀。

另外，多個課程競爭激烈，以Band A首三志願計算，競爭最激烈的兩個課程均來自教育大學，為歷史教育榮譽學士及體育教育榮譽學士，分別有429人爭10個學額及1,109人爭26個學額，兩個課程均由43個學生爭1個學位。而體育相關科目的競爭亦相當激烈，中文大學的健康與體育運動科學亦有687人報讀，爭17個學額，平均40.41人爭一學位；浸會大學的體育及康樂管理文學士(榮譽)，亦由768人爭22個學額，平均34.91人爭一學額。