3款源自美國的意粉醬被驗出致癌物　衞生防護中心籲停用停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(30日)公布，數款罐裝意粉醬的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷，該物質被國際癌症研究機構列為環氧乙烷歸類為第一組致癌物。中心呼籲市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

根據中心公布，3款產品均屬同一品牌、源自美國，凈重均為24安士，當中包括Hunts Pasta Sauce (Traditional)、Hunts Pasta Sauce (Mushroom)、Hunts Pasta Sauce (Garlic & Herb)，進口商是慎昌有限公司。

中心是透過恆常食物監測計劃，從兩間位於九龍城和青衣的超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2262 1559，查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。