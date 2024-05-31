英歐關注香港初選案裁決　華促停止包庇反中亂港分子

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中16人不認罪受審，除了李予信及劉偉聰脫罪外，其餘14人均罪成。英國、歐盟、澳洲周四（30日）分別發聲明關注裁決，英國外交、聯邦及發展事務部國務大臣卓雅敏呼籲香港當局停止利用《港區國案法》起訴並釋放所有被指控的人。中國駐英大使館表示堅決反對英方干涉中國內政、破壞香港法治，敦促英方停止無端指摘，停止對反中亂港分子的包庇和縱容。

卓雅敏指，此案清楚地表明香港當局如何利用《港區國安法》來壓制反對派，並把政治異議定為犯罪，涉案人等只不過是尋求行使《公民權利和政治權利國際公約》所保障，以及《中英聯合聲明》所承諾的言論、集會和政治參與自由的權利。判決只會進一步損害香港的國際聲譽，傳遞出香港人無法再安全、有意義地參與和平的政治辯論的訊息。中國駐英國大使館發言人反駁指，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打着「民主」的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。

歐盟則表示深切關注案件，這破壞人們對《基本法》所載法治的信心，進一步損害香港的基本自由和民主參與。同時，令人質疑香港對開放和多元的承諾，這兩項元素是香港作為國際商業及金融中心的吸引力基石。

另外，其中一名被定罪的被告吳政亨是澳洲籍港人。澳洲外長黃英賢表示，強烈反對香港當局繼續廣泛使用《港區國安法》逮捕和施壓民主人士、反對派、傳媒、工會和民間社會。