5個的士車隊牌照今午12時截止申請　目前約8隊入紙

政府引入的士車隊制度，擬發出5個或以下的的士車隊牌照，今日中午12時截止申請。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今早(31日)在電台節目表示，目前約有8隊申請牌照。

黃羽庭透露，已聯合新界12間車行合作組織車隊，涉及管理新界1,600部的士，佔新界的士逾五成半，預計投放350部的士，主要是新車，並期望物色到500至700名司機，會與司機簽署服務守則，培訓後改善服務，總投資額約1億元。首半年會投放300至500萬元資金，包括提供網約應用程式及車廂攝錄機，黃期望車隊擁有一個獨立程式，屆時將與一兩個內地平台合作。

運輸署亦會推出多項措施，便利的士車隊營運，包括車隊可就預訂行程自訂收費，形式可以是與乘客協定的預約費，或在行程開始前與乘客協定整筆車費；車隊持牌人可為其車隊的士設計車身及標記；政府亦會在機場、香園圍口岸、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等地方，設置數十個車隊的士專屬停車處，以便接載已預約車隊的士的乘客。同時，政府已物色兩幅分別位於青衣及大埔的用地，並計劃以短期形式，將用地批予各車隊持牌人共同使用，作泊車和簡單維修等用途。