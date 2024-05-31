需向證人解釋免予起訴書　屠龍小隊案下周一續審

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（31日）在高等法院續審。控方傳召第二名從犯證人彭軍壕作供。惟彭指，律師未向他解釋免予起訴書，法官認為需向彭解釋權益，遂押後至下周一（6月3日）續審。

第一名從犯證人黃振強日前作供完畢，控方今日傳召本案被告之一彭軍壕作供。彭指，已承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，他原面對的另一控罪「串謀謀殺」罪則獲撤控。控方展示向彭展示發出免予起訴書，惟彭表示無見過起訴書，無人向他解釋過內容。法官認為需要先讓彭了解權利，遂押後案件至下周一繼續。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023