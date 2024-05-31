音樂特輯作包裝宣淫誨毒　東方第18度檢舉YouTube淫片

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，以音樂特輯作包裝，實則展露大量裸露及意淫片段，更有模擬男性射精及自慰等淫穢，以及吸食毒品的畫面，今日(31日)第18度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。

第1條影片中多名男女做出意淫動作，有人模仿男士自慰、射精並裝作喝掉精液，有女子將疑似精液的白色液體倒在胸前，有女子做出替人口交的動作。影片末段有兩名女子脫去上衣露出乳房，以白色液體沖身及模擬性交場面。整段影片都在賣弄色情，意識不良。

第2條影片初段一名赤裸男子在唱歌，其後他捧着一個疑似心臟的物體在手心，然後畫面轉到去與一名女子親吻，其後二人倒在床上開始交歡，女子被脫去上衣露出乳房，男子更肉緊地親吻她的乳頭。影片末段就加添血腥元素，男子捧着的心臟在跳動及滲血，他的手心及身體也被血染，又有人赤腳在血泊中走過，場面相當嚇人。

第3條影片甫開始有一名紋身男子用利器割傷自己的胸口，傷口滲血並用手將血塗抹半身。其後畫面轉至他與一名女子交歡，女子露出乳房，身體被綑綁，男子之後疑似對着一名女子做出自慰動作，行為令人側目。片中更多次出現男子疑似吸毒的場面，充斥性、虐待及濫藥場面，意識不良，恐對心智未成熟的青少年帶來錯誤示範。

第4條影片顯示數名女子披着一件長袍並裸露乳房，起初在黑暗中若隱若現，其後她們圍着一個火堆進行儀式，期間女子都有露出她們的胸脯，突然間其中一個女子作勢咬向另一女子的頸項。其後她就口吐大量疑似血的紅色液體，並將血濺到自己身上，然後她對着火堆做着儀式，而到影片末段又有另一女子裸露身體對着火堆進行儀式，最後多名女子都滿身是血，行為怪異。

至於第5條影片顯示一名半身赤裸的女子以女巫造型打扮，她露出胸部，手持一條活蛇，身旁有以魔鬼打扮的男子唱歌及咆哮。後來畫面顯示有女子在玩蛇，讓活蛇爬過她的身體，包括乳房。其後有男子拿一條活魚生咬，並將染血的魚扔在地上，場面血腥駭人。魔鬼打扮的男子其後用硬物重覆拍打魚身至其糜爛，有鳥兒飛到並啄食魚肉，情景陰森恐怖，恍如邪教儀式向魔鬼獻祭，令人毛骨悚然。