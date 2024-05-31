曹貴子一周內再遭債主入稟高院追債　涉款逾470萬

商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，繼周二被入稟後，昨（30日）再遭一名人士入稟高等法院，追討超過470萬港元連利息。司法機構暫未就聆訊作排期。

是次入稟的原告是Yu Kai Fung Jackie（音譯余啟峰），被告為曹貴子。入稟狀指，2022年4月14日，原告與曹達成協議，向曹借出280萬港元，還款日為2024年4月13日。2022年5月25日，原告再與曹達成另一協議，向曹借出逾191.5萬港元，還款日為2024年5月25日。不過原告指，被告沒有依期還款，遂入稟法院，追討共約471.5萬港元，連同所衍生的利息。

資料顯示，曹貴子近期屢遭入稟追討欠款。本周二（28日）曹被債權人袁樹明入稟高等法院，指其於2020年向曹貴子借貸共700萬港元，但至今仍未清還餘款，遂連同利息共追討逾1,700萬港元。5月17日，兩名債主吳廷浩及陳志鋒入稟高等法院，分別追討兩筆貸款欠款，涉款合共超過1.46億港元。

其中一份入稟狀中指，曹貴子於2022年8月3日，與原告吳廷浩簽訂協議，貸款合共5,000萬港元，曹最終逾期還款，遂連本帶利追討約7,492萬港元。另一份入稟狀則指，曹貴子於2022年9月16日，與原告陳志鋒簽訂協議，分7次貸款合共5,000萬港元，曹最終逾期還款，遂入稟追討約7,183萬港元。

案件編號：HCA1026/2024