2前保險代理使用虛假學歷註冊　遭保監禁重投業界36及23個月

兩名前保險代理因使用虛假學歷證書，被禁止重投業界。保險業監管局今日（31日）發表聲明，指兩名前保險代理向前自律規管機構提交註冊時，使用虛假學歷證書，以證明自己符合最低學歷要求，保監局已向兩名前保險代理採取紀律行動，兩名前保險代理分別被禁重投業界36個月及23個月。

保監局表示，第一宗個案中的前代理承認向保險代理登記委員會申請登記時，曾兩度提交虛假資料，包括於2013年首次登記，及於2019年第二度續期時均提交了虛假資料。保監局禁止該名前代理重投業界36個月，以反映有關不當行為的嚴重性。

第二宗個案中的前代理承認，於2016年向委員會申請登記時提交虛假資料，考慮到有關不當行為的嚴重性、該名前代理在紀律程序早期階段承認不當行為以及無條件接受紀律處分，禁止該名前代理重投業界23個月。

保監局表示，兩名涉案人士的行為，令保單持有人承受被不符合最低學歷要求的保險代理提供意見的風險，而他們在申請登記為代理時故意使用虛假學歷證明，其道德在職業生涯開始時已經受損。兩人應被禁止在保險市場上扮演任何角色，直至他們證明完全改過自新及恢復誠信，在此過程中必須接受和承認有關不當行為。