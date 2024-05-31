亞洲二尖瓣倒流患者　心臟負荷過重被低估　死亡率較歐美高20%

二尖瓣倒流是較為常見的心臟瓣膜疾病，嚴重者需要及時接受手術治療。中大醫學院與國際心臟瓣膜疾病專家聯合研究發現，亞洲患者普遍較歐美患者症狀輕微，可能是由於二者間體型、心臟體積差距令亞洲患者心臟負荷過重的情況被低估。研究團隊表示，亞洲患者接受二尖瓣倒流干預措施的機會較歐美患者少，所以死亡率則較歐美患者高。

研究團隊表示，亞洲患者的年紀較輕，患病的風險因素及狀況不一。其次值得注意的是，兩個組別的心臟形態在醫學影像上顯示出明顯的差異。亞洲患者的體型較細小，他們左心房和左心室的體積絕對值明顯較小，遠低於臨床指引的閾值，因而可能低估他們的病情。然而，當以身體及心臟比例作基準重新計算，亞洲患者的左心房和左心室尺寸實際上比歐美組別大，顯示心臟容量嚴重超載。在治療成效上，兩個組別在治療手段相同的情況下成效則相若，但亞洲組別接受介入治療的人數比歐美組別少，時間亦較遲，從而令治療成效受影響。十年內亞洲患者的死亡率達40%，而歐美患者的死亡率則是20%。中大醫學院內科及藥物治療學系教授李沛威表示，研究中發現，亞洲的退化性二尖瓣倒流患者年齡較輕，但具體原因尚未確定，可能是生物學上或接受轉介的時間上有差異。

全球有2%至3%人口患有二尖瓣倒流，當中有過半數是退化性二尖瓣倒流，由二尖瓣瓣膜或腱索退化所致。二尖瓣倒流患者的心臟在泵血時，由於二尖瓣瓣膜無法完全閉合，血液從左心室倒流至左心房，增加心臟負荷，隨病情惡化可引致心臟病及增加死亡風險。團隊將來自香港和新加坡的737名退化性二尖瓣倒流的病人組成「亞洲研究」組別，還整合了歐美機構結集而成的國際多中心二尖瓣倒流病人名冊中682名二尖瓣倒流患者的數據為「歐美對照」組別，通過比較及分析，發現兩組人士的患病成因相同，社會及經濟地位亦相近。