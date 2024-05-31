垃圾徵費急剎停　環境局：明年會否再推言之尚早

政府大力推行垃圾徵費，結果計劃於大量反對聲音之下剎停。環境及生態局局長謝展寰接受電視台訪問時表示，見到社會對減廢方面的改變，又認為自己已經盡力；又指政府工作已經提升市民減廢回收的意識，對社會有正面效果，社會對廢物回收的參與亦是前所未見。

謝展寰表示，計劃目的不在收費，而是希望帶動社會減廢、回收。計劃僅推行數月，成功喚起此方面關心，並提高大家的參與度，效果是前所未有的。他又指出，政府收到的有關投訴，不少是指社區回收設施不足，認為要再增加配套，反映市民亦願意去減廢回收。他認為自己一直努力履行責任；又表示見到大家減廢方面行為、態度亦有轉變，自己已經盡力。

至於明年會否再推垃圾徵費，謝展寰就認為言之尚早，表示當局會再加強教育及配套，打好基礎後再評估。對於他日前表示推動大灣區共同處理廢物，他強調是該計劃是與內地合作發展經濟而不是推卸處理廢物的責任。因為未來的「綠色轉型」，會帶來經濟結構轉變，同時充滿商機。另外，港府計劃於屯門曾咀興建第二座焚化爐，局方下月向立法會申請撥款，謝展寰就表示有信心市民會支持。