打擊非法進口凍肉檢1200公斤貨　上水及羅湖拘捕5男　

香港海關聯同內地海關，今年4月及5月展開代號「破冰者」的打擊非法進口凍肉行動，一共偵破2宗案件，檢獲1,200公斤凍肉及家禽蛋，估計市值約7.2萬港元，並且拘捕5人。

首宗案件發生在4月，香港海關根據情報，發現有不法分子由沙頭角中英街非法進口凍肉到香港，再在上水一帶派發予其他車輛。關員在4月10日採取執法行動，在上水截查4輛懷疑涉案車輛，並在現場檢獲大批懷疑非法進口凍肉。由於該批凍肉無相關進口許可證，懷疑該4車的男司機正參與非法進口凍肉活動，遂將他們拘捕。

第2宗案件則在5月發生，香港海關發現有不法分子從內地經羅湖口岸攜帶凍肉到港，及後再在各區分發。香港海關與內地海關再次展開聯合行動，並於本周三(29日)在羅湖口岸截查一名入境男子，經搜查後，從他所攜帶的手拉車內，發現約2公斤的凍肉和一批雞蛋，由於該名男子未能出示有效的衞生證明書，人員於是拘捕他，並將案件轉交予食環署跟進調查。

5名被捕人士年齡介乎30至57歲，首4名被捕男子獲准保釋候查，第5名被捕人士已被食環署檢控。調查人員表示，涉案肉類或食品並無在適當環境及溫度下進行運送，而用於運輸的車輛亦沒有冷藏裝置。此外，該批來歷不明的凍肉無接受任何檢查或檢測，難以證實它們能夠安全食用，存在極大的食安風險。海關呼籲，市民應該向一些持牌及信譽良好的店舖購買該類食物，海關會繼續嚴厲執法，打擊任何非法進口受規管食物的違法活動。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品，必須提供來源地有關當局所簽發的衞生證明書，或者食環署的預先准許，違例者一經定罪，可被判罰款5萬港元及監禁6個月。