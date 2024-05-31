新界北反爆竊破兩案擒6人　蠱惑賊黨扮「睇樓」潛屋苑搵目標

針對新界北區內的爆竊罪行，該區執法部門在近期展開代號「帝聯」的反爆竊行動，一共拘捕6名男子。

5月13日下午約3時，執法部門接獲報案，指大埔一私人屋苑有單位大門留下被撬痕迹，人員到場調查後，發現有4名男子偽裝成「睇樓客」，透過地產經紀安排參觀該屋苑一單位，其中2名男子在參觀期間，趁經紀不為意時走到其他單位，企圖以鐵筆爆開大門，不過未能成功，其後與同黨一齊逃離現場。

人員翻查大量閉路電視影片，並且深入分析情報後，鎖定部分涉案人士的身份，並在前日(29日)於上水拘捕一人，相信他在案中負責「睇水」。經進一步調查，人員昨日(30日)再於深水埗、旺角及尖沙咀拘捕另外3名涉案男子，並檢獲他們在案發當日所穿的衣物。

被捕人士年齡介乎35至47歲，均為本地人，彼此屬朋友關係。他們在犯案前定下計劃，分工仔細，先由其中一人提供虛假資料假扮「睇樓」，然後4人一起抵達上址，由2人留下參觀單位，另外2人則尋找目標進行爆竊。被捕人士現正被扣查，稍後將被控告各一項「企圖爆竊」罪，案件將於明日(6月1日)在屯門法院提堂。

與此同時，邊界區執法部門近日亦拘捕兩名持「行街紙」的斯里蘭卡籍男子(41歲及44歲)，涉嫌「爆竊」。被捕人士懷疑在今年5月中旬於元朗區盜取一輛私家車，以及在天水圍區的車房偷走2個水泵，繼而於本周一(27日)凌晨時分，潛入一個位於落馬洲青山公路的貨倉爆竊，盜走倉內價值約4萬港元的銅線。該宗案件的調查行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。