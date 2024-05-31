零售表現每況愈下　4月按年勁跌14.7%　港府指因市民出境消費

本港零售表現每況愈下！政府統計處今日(5月31日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為296億港元，較去年同月下跌14.7%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.7%。

港府表示，上月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期令市民消費模式轉變的影響更形明顯，復活節假期大批居民出境，不但影響他們離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，今年4月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。去年同期在社會疫後復常和消費券計劃的支持下消費氣氛暢旺，導致比較基數較高，亦有關係。

在今年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億港元，較去年同月上升11.4%。今年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月下跌4%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.8%。

扣除其間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌16.5%。今年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌8.7%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌6.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年4月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3%。其次為其他未分類消費品，銷貨價值下跌13.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌28.7%；服裝下跌23.6%；藥物及化妝品下跌7.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌12.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌26.5%；百貨公司貨品下跌21.5%；燃料下跌9.6%；傢具及固定裝置下跌23%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌26.3%；書報、文具及禮品下跌4.5%；中藥下跌25.1%；以及眼鏡店下跌23.1%。另一方面，今年4月與去年同月比較，汽車及汽車零件的銷貨價值上升58.5%。

截至今年4月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌0.3%。