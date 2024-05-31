流感新冠終見回落　重症及死亡個案對比上周下跌近一半

衞生防護中心昨日（30日）公布新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》，指香港目前仍處於流感季節，可幸的是本地新冠病毒及流感病毒活躍程度有輕微下降，重症及死亡個案亦見回落；不過早前於地區監測中驗出的新冠變種病毒株KP.2，上周的檢測中就有輕微上升。

新冠病毒方面，中心指目前JN.1為最流行的變種病毒株。同時，污水監測和人類感染個案中也檢測到KP.2。惟現時未有資料顯示JN.1或KP.2會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。中心化驗所上周（5月19日至25日）驗出確診新冠病毒的新樣本有438個，較前一周734個回落40%。而公共衞生化驗服務處於收集樣本中，發現5.05%樣本確診新冠病毒，對比前一周7.65%亦為低。

另外，中心於截至本月29日的地區檢測發現，JN.1及其後代譜系仍然是本地最流行的變種病毒株，佔樣本99%；當中約18.3%屬於較新的後代譜系KP.2，較上一次紀錄的15%微升。該病毒現被世衞列為監視下的變種病毒株。至於新冠重症及死亡個案，上周共錄得17宗新冠嚴重及死亡個案，對比前一周的32宗低接近一半。

至於流感方面，中心指香港現時仍處於流感季節。最新監測數據顯示，整體流感活躍程度有所回落，但流感相關入院率仍高於基線水平。中心上周收集的樣本中有8.71%確診甲、乙型流感，較前一周的12.85%低；當中88%為甲型H1流感，8%為甲型H3，4%為乙型流感；前一周數字中，甲型H1佔91%，甲型H3佔6%，乙型佔2%。甲型H3、乙型流感病毒微升。中心又表示，整體流感疾病爆發個案數目現時處於低強度水平。上周錄得33宗學校或院舍的流感疾病爆發報告，影響134人，較前一周46宗影響211人為低。公立醫院流感入院率為0.57(每一萬人口計)，對比前一周錄得的1.10亦為低。

流感重症方面，上周有60宗流感重症或死亡成人個案，當中包括45宗死亡個案。60宗成人個案中，有22人曾接種流感疫苗。對比起前一周91宗重症或死亡成人個案，其中66人死亡，上周數字有所回落。至於兒童重症及死亡個案方面，上周感染有1宗兒童感染個案，一名4歲女童感染甲型H1流感後出現併發症，引致敗血症和嚴重肺炎。院方指女童目前已經出院。