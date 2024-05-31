運輸署收共15份的士車隊牌照申請　料7月公布結果

運輸署擬發出5個或以下的的士車隊牌照，申請期已於今日(31日)正午12時結束。運輸署在申請期內共收到15份申請，預計會於今年七月內公布申請結果。署方指，樂見業界對申請的士車隊牌照反應積極，申請人多樣化，除的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與。

的士車隊牌照的評分標準包括申請人的管理能力；車輛質量及安全相關設備╱裝置；車隊司機管理及質素；服務水平及客戶服務；網約的士及車隊調派建議；及日常營運、維修及應變建議。的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運。運輸署會積極推動及協助車隊營辦商組成車隊，以期讓車隊的士盡早投入營運。

運輸署會通過的士車隊牌照條件規管車隊的營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，例如必須提供網約渠道(包括手機程式及網站)和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過3年，整個牌照期內車齡不得超過10年。車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。

署方相信引入一個全新的的士車隊制度，可讓提供優質服務的的士車隊在行業中起示範和帶頭作用，透過市場演化逐漸改變行業生態，同時促進不同車隊，以及車隊和非車隊的士之間的良性競爭，鼓勵業界精益求精，提升服務水平和行業形象，讓乘客、司機以至社會整體受惠。