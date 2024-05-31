財會通過7.8億元撥款　用於新地區法院大樓建數據中心等3項工程

司法機構向立法會申請撥款約7.8億元，用以於加路連山道新區域法院大樓提供資訊科技基建設施，以及為司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程。立法會財務委員會今日（31日）通過有關撥款，有議員關注除撥款外，為何每年需要近一億元的經常性開支；亦有議員表示政府早前接連發生資訊安全事故，詢問政府如何確保使用最高等級的保安設計，又問如出事後是否有首長級人員問責。

耗資58億元的加路連山道新區域法院大樓將於2027年底啟用，為提升法院的資訊科技設施及設立新數據中心，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，當局向財委會申撥約7.8億元費用，當中包括提供資訊科技基建設施及讓新區院大樓使用科技，開支為3.21億港元；在新區院大樓建立新數據中心，開支為2.35億元，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，開支為2.24億元。

議員林振昇表示系統維修保養開支需要9900萬，對比舊系統增加8000多萬，詢問為何加幅如此大，他又指雖然司法機構表示開支盡可能在司法機構經常費用吸納，但不排除來立法會申請撥款，稱倒是議會很難不批，因已「洗濕個頭」，詢問有何辦法儘量讓司法機構吸納大幅增加的費用。

司法機構政務長梁悅賢回應指，購置的硬件軟件需要經常維修保養，比前幾年增加幅度大，而新區院使用更高效硬件，因此維護開支較現時開支增加三倍，而軟件維護開支比原本增加十多倍，並非司法機構獨自面對的問題，她指近年軟件維護開支收費模式和以往不同，供應商變成定時訂閱的收費模式。通訊網絡設備方面，新的區院大樓使用更高效以及資訊科技網絡保安功能的硬件有更大的覆蓋面，達至更高效高速的網絡傳輸，而司法機構任何時候都可以監控數據傳輸，區院大樓啟用後，佔司法機構每年的營運開支約3%。

議員陳紹雄表示兩年前政府申請58億元新區院大樓時有一筆款項，當中3800萬用作資訊科技主幹系統，3億元用作家具和設備，1.92億元與電子系統有關，例如基本的視聽設備、廣播系統、排隊系統、標示牌等設施，而是次申請3.21億元提供必要的資訊科技基建設施，他指兩者貌似有重疊。

梁回應指兩年的確有兩筆費用和資訊科技有關，當中資訊科技、視聽基建設施，最主要和大樓建築工程同步進行，如鋪線等，而今次的撥款沒有和大樓資訊科技有關，他指目前在西九法院的數據中心將會進行升級工程，日後將會成為司法機構的第一數據中心。

針對政府早前接連發生資訊安全事故，議員田北辰表示雖然文件指今次依據最高等級的保安設計，但之前很多系統也是最高等級，依然出事，而出事原因多為承辦商不依足指引，詢問如何確保他們做足，會否有懲罰機制並列明在合約內，他又詢問今日撥款是否按新的指引工作，出事後是否有首長級人員問責。

梁表示司法機構有一套嚴謹指引，目前指引是跟從2023年，會適時參考2024年政府的指引更新，而法庭數據和文件需要多重保護，一直以來有多層次防火牆以及入侵政策系統，是能夠偵測可疑的侵略、不正常信息流傳，而日常資訊科技保安是由公務員、合約員工負責，並非承辦商。