零售餐飲直面港人北上衝擊　收益不及疫前　難走出寒冬

香港作為國際大都會，匯聚了來自世界各地的文化和商品，其中美食、商品更是不少旅客來港必食、必買的。但疫情三年，令餐飲服務業和零售業進入了寒冬。根據政府統計處今日（31日）出版的2024年版《服務業統計摘要》，在疫情期間的2020年，餐飲服務業和零售業無論是數量、收益和就業人口等方面相比2019年都出現了大幅度的下跌。在經歷疫情後，二者均有不同程度的恢復；但截至2023年底，這2個行業大部分受到影響的方面都未有回復到疫情前水平。

根據《服務業統計摘要》中，餐飲服務業近年表現受到疫情影響大幅下降。2019年時餐飲服務業的增加價值超過500億港元，佔本地生產總值約2%。而在截至2023年底，餐飲服務業的增加價值僅有347億港元，佔本地生產總值約1.3%；在機構單位數目上，2019年有18,117間，而到2023年僅恢復到17,874間。就業人口也從244,266人下降至224,318人。收益價值雖相比疫情時有所恢復，但仍然未回之前水平，相比2019年仍相差近3,000億港元收益價值。

疫情同樣對零售業造成了巨大打擊，且與餐飲服務業情況相似。至2023年年底，雖零售業各方面在逐年恢復但仍未回到疫情前水平。在2019年時香港的零售業從業人數達到317,400人。從業人數在疫情三年中逐年下降，直到2023年才開始出現恢復，為274,100人，僅恢復到約疫情第2年時的水平。銷貨額情況類似，2019年時為4,312億港元，2023年恢復到了4,066億港元，雖仍不及疫情前水平，但相比去年則有大幅增長。不過，在機構單位數目方面，2023年的數字則超過了疫情前水平，甚至超過2013年水平，達到65,785間；而2019年時機構數量為63,630間，增長了2,155間零售業機構。

隨着疫情對香港經濟帶來的負面影響正在不斷減退，但今年香港開始有了新的挑戰。2023年至今，港人北上消費的情況開始普遍，得益於低物價和服務好等方面，香港人開始愈來愈熱衷假期北上。但旅客方面則未能填補空出的消費缺口，這種情況同樣不利於本港的餐飲服務業與零售業的發展。