逾78%人與另一半溝通問題感情觸礁　過半數因子女太細未離婚

情人當然愛情人，但夫婦有時溝通不足或出現問題而產生離婚念頭。香港離婚率高企，有團體今日(5月31日)公布一項調查發現，有逾78%受訪者因「溝通問題」而產生離婚念頭；另有過半人未能落實離婚決定的最常見原因與子女有關，例如子女的年齡太小。團體建議政府從服務層面針對離婚風險因素及保護因素來制定具體的服務方法和介入措施等，並促進各類機構增加離婚輔導服務資助。

香港公教婚姻輔導會在2021年8月至2023年8月期間，向153位服務使用者收集資料，並邀請了其中21位參與深入訪談。根據研究結果，本計劃的資料顯示，服務使用者產生離婚想法的最常見因素是溝通問題(78.4%)，其次是婚外情(36.6%)、性格不合(34%)。結果反映，妻子比丈夫更有可能因為溝通問題和價值觀差異而考慮離婚。另外，曾有家庭成員離婚的服務使用者，更有可能由於養育和管教子女的分歧而考慮離婚。

另外，主動求助維繫婚姻方面，有54.2%服務使用者未能落實離婚決定的最常見原因為與子女有關的問題，例如子女的年齡太小；其次有47.7%是感情因素，例如對配偶仍有感情。香港公教婚姻輔導會指，計劃截至現在已服務200多個家庭，當中約有90%個案考慮離婚，而經介入後，有73%的案主婚姻關係得到改善及決定，從而維繫婚姻。

研究團隊根據研究結果，在服務層面建議包括針對離婚風險因素及保護因素來制定具體的服務方法和介入措施、推進服務發展、舉行專業能力提升活動及進行追蹤研究。此外，加強社區教育項目也能夠令公眾更加認識到盡早尋求協助的重要性，以及有助推廣與婚姻相關的知識。在社會層面，研究團隊建議促進各類服務提供機構的合作，以及增加對離婚決定輔導服務的資助。