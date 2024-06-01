房委會向城規會申建公屋756伙　用地曾為過渡屋「樂屋」

公營房屋供不應求，政府急需增建公屋。香港房屋委員會近日向城市規劃委員會提交申請，擬於土瓜灣宋皇臺道及土瓜灣道交界，略為放寬建築物高度限制，以作准許的公共房屋發展，計劃將建約756個單位，預計最快2028/29年完工。該用地早前曾用作樂善堂社會房屋計劃「樂屋」，但項目只營運了約兩年便已完結。

根據申請文件顯示，申請地盤受限於最高地積比率，整幢為住用建築物的為7.5倍，建築物內住用與非住用各佔9.0倍，以及建築物高度限制的主水平基準上100米。而申請人擬向城規會申請規劃許可，略為放寬位於土瓜灣道公營房屋發展計劃的建築物高度限制，由主水平基準上100米增加至130米，即增加30%。

申請人表示，擬議申請可以充分運用允許的最大住用及非住用地積比率，以提供更多公營房屋單位，及約5%總住用樓面面積作社福設施用途。擬議建築物高度與該區的建築物高度概況兼容，申請地盤在擬議的略為放寬申請下，將可增建84個單位，即增加了12.5%，總樓層數增至37層及4層平台，合共提供約756個為公營房屋單位。

翻查資料，該用地原先用作過渡性房屋「樂屋」，以及漁農自然護理署的九龍動物管理中心，但現已收回並合併發展作公營房屋項目。