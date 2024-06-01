東方日報A1：零售表現更壞　跌幅4載最大

港人北上消費對本地零售業帶來巨大衝擊！政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字顯示，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年大跌14.7％，表現更是近4年來最差；扣除價格變動後，零售業總銷貨量料按年下跌16.5%。港府表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分因為復活節假期大批居民出境，加上去年同期疫後復常不久、政府派發消費券等，令本地消費氣氛暢旺。換言之，去年的高基數令今年數據大倒退，香港零售管理協會則指本港零售業已進入「非常艱難的時間」，預測下半年零售市道仍然疲弱。

根據統計處公布的數據，4月多個主要類別的零售行業銷貨表現均節節敗退，錄得高雙位數的下挫（見表），跌幅最厲害的如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌28.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌26.3%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌26.5%）；服裝（下跌23.6%）及百貨公司貨品（下跌21.5%）。不過，該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年升11.4%。至於今年首4個月的情況，零售業總銷貨價值的臨時估計亦較去年同期下跌4.7%。

政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期令市民消費模式轉變的影響更形明顯，復活節假期大批居民出境，不但影響他們離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，去年同期在社會疫後復常和消費券計劃的支持下消費氣氛暢旺，導致比較基數較高，亦有關係。當局更提到4月份多雨亦影響本地消費。展望未來，旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年4月零售業總銷貨價值按年跌14.7%，屬低雙位數跌幅，顯示零售業進入非常艱難的時間。她提到，汽車及汽車零件銷貨價值升幅顯著，相信與政府宣布延長電動車首次登記稅寬減安排有關；其他類別多錄得雙位數跌幅，以珠寶首飾為例，金價自3月起一直上升，預見5、6月金價持續高企，料影響相關類別的銷售。

謝表示，協會就5月的零售情況，向旗下4,200間會員店舖、7.6萬名前線員工進行調查，發現5月雖有內地五一長假期，但整體生意不理想，少於10%會員稱生意錄得升幅，因零售商作推廣優惠推動；超過90%反映生意下跌，跌幅介乎單位數至接近中雙位數，其中有單位數下跌的包括電器、食品店、個人護理、超市、百貨業及家具家品；而衣服、健康食品、眼鏡、鐘錶珠寶等，跌幅則達20%以上，甚至接近中雙位數。

她續指，超過八成會員認為5月生意較預期遜色，其中半數稱落差很大，五一長假生意雖較平日好，但整體表現均比去年差。她認為有兩大原因，其一是旅客消費及旅遊模式有轉變，內地旅客現時更偏好深度遊、打卡等活動，與以往純購物的旅客分屬兩批不同的旅客，故過往受惠於個人遊的行業大受影響。其二，港人外遊及北上消費熱情持續，大大打擊本地消費市場。

謝邱安儀提到，香港市場有五窮六絕的說法，6月屬傳統銷售淡季，少於20%會員預期6月生意有升幅或持平，惟預期僅有單位數微升；超過八成預測有單位至中雙位數跌幅，當中以鐘錶珠寶、健康產品及海味行業等較為悲觀。業界認為，今年4月、5月生意均不理想，預測6月市道繼續低迷。

對於內地擴大赴港澳個人遊城市，謝邱安儀稱，業界表示歡迎，並期望政府向中央提出，提升內地訪港旅客購物免稅額，由現時的5,000元人民幣（約5,500港元）提升至3萬元人民幣（約3.3萬港元），以至增加到10萬元人民幣（約11萬港元）與內地海南看齊，認為此舉對奢侈品市道幫助更大，並期望盡快恢復對深圳居民簽發「一簽多行」。

被問到本地零售市場何時回暖，香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，回暖與否涉及眾多因素，協會早前預測今年上半年整體零售額有高單位數至低雙位數跌幅，業界對零售前景存在憂慮，協會維持相關預測。他續指，旅客消費模式改變，港人跨境消費情況持續，且銀行利息高企，下半年租金、人工持續高企，暫看不到改善情況，消費者信心持續受壓，預測下半年零售市道仍然疲弱。不過，內地擴大個人遊城市，加上政府推動盛事經濟，有助提高訪港旅客，對零售市道有正面作用，或會加快零售市道復甦。

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