冬季流感未完　專家料夏季流感高峰下月將至　H3病毒或重臨

據本港衞生防護中心前日(5月30日)的《2019冠狀病毒病及流感速遞》，雖然本地新冠病毒及流感病毒活躍程度有輕微下降，但香港目前仍處於流感季節。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，冬季季節性流感高峰本應在4月份開始減弱並回落，但數據顯示至6月仍未有緩和迹象，又預計下月至8月會進入夏季流感高峰，將有小型爆發，屆時H3流感病毒有機會重臨。

葉柏強今日(6月1日)在電台節目表示，在現時的甲型H1流感中，兒童的重症個案較多，呼籲家長每年盡快帶子女接種疫苗。他指，夏季流感H3病毒有機會重臨，但由於天氣較熱，預計病毒傳播力及殺傷力會較冬季流感高峰低。

近日西方及本港鄰近地方百日咳個案上升。葉柏強認為，原因之一是新冠疫情期間，百日咳疫苗的接種率降低。他續指，百日咳屬於細菌感染，感染分三個階段，初期的症狀與上呼吸道感染相似，當進入第二階段「陣發期」時會有嚴重咳嗽，呼吸困難，甚至嚴重嘔吐，要在早期用藥才能發揮最大效用，提醒家長要帶子女盡快求醫。葉表示，懷孕的婦女在懷孕第35周接種百日咳疫苗，疫苗可經胎盤輸送到胎兒，令嬰兒在出生早期就可以受保護。