利用虛擬銀行清洗網騙案黑錢　67傀儡戶口持有人被捕

虛擬銀行開戶快捷，令罪犯有機可乘，透過開立大量傀儡戶口，頻繁交易大額款項從而清洗犯罪得益，執法部門於是展開調查，並由周一開始一連五日(27至31日)進行代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕35男32女傀儡戶口持有人(20至74歲)，當中包括19名非華裔人士，並以印尼及菲律賓籍外傭為主。行動將會繼續，人員亦將追查案件幕後主腦身份，不排除有更多人被捕。

執法部門指，被捕人因「搵快錢」心態，透過社交平台及朋友介紹，以數千港元報酬提供個人資料開立虛擬銀行戶口，並將登入密碼等交予犯罪集團，待集團將詐騙案所得款項存入傀儡戶口後，利用多重轉帳等手法清洗黑錢。此外，人員亦發現有外傭充當中介人，收取每人一至二千元不等的報酬招攬同鄉，並以手機應用程式協助其開立戶口。

據初步調查所得，涉案傀儡戶口至少與52宗騙案有關，涉及40男68女(15至79歲)受害人，他們分別誤墮網上求職、網購及投資騙案，合共損失7,300萬港元，其中損失金額最大為一名27歲男文員，他透過社交媒體上的兼職廣告，誤信一間虛假公司要求他向財務機構借貸，並將貸款交予該公司，便可毋須還款賺取約2萬元月薪，最終令他債台高築，損失約190萬港元。