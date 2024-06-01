運輸團體支持的士車廂裝攝錄器　籲政府參考海外經驗速立法

本港正研究是否立法規定的士安裝及使用車廂攝錄裝置，汽車交通運輸業總工會連同的士司機分會代表昨日（5月31日)約見運輸及物流局官員，與會代表指出，自立法會通過的士司機違例積分制條例草案後，很多前線司機都擔心遇到乘客投訴，會因沒有客觀證據而被動、甚至遭檢控的局面，支持當局立法在的士車廂安裝攝錄裝置，保障司機個人權益。

總工會代表指出，世界上許多國家和地區，如澳洲、加拿大、美國等早已立法和實施的士安裝攝錄裝置的法例，港府可以參照這些海外經驗，根據本港的實際情況，制定相關法例。

對於有聲音質疑立法規定的士安裝攝錄裝置可能涉及乘客私隱等問題，該會指，現在的士行業運作中，不少前線司機為了保障自身安全，都自行在車廂內加設攝錄裝置，這些自行安裝攝錄裝置反而沒法得到有效規管，有時更會出現不少攝錄片段外流的情況，甚至涉嫌侵犯乘客私隱的不法行為。

參與會面的官員有運輸及物流局副局長廖振新和運輸署助理署長馮惠筠。與會官員指會積極考慮，在與相關部門進行深入探討，盡快制定立法的士安裝攝錄裝置的方案。官員又稱，理解目前的士業界正面對營運困難的處境，會一併考慮在推動的士安裝攝錄裝置的工作中，能否撥款資助業界，從而改善的士的營運和提升服務質素。