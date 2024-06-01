「馬力斯」成風季頭炮　首個3號波歷時24句鐘

熱帶氣旋「馬力斯」為今年風季拉開序幕，並帶來狂風大驟雨，因應與其相關的強風區逐漸靠近珠江口一帶，天文台在昨日(5月31日)下午4時40分，發出今年首個3號強風信號，至今日(6月1日)下午4時40分改掛1號波，歷時24小時，期間為本港帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台在天氣隨筆中表示，在昨日下午，位處南海中部的熱帶低氣壓被天文台升級為熱帶風暴，隨後被命名為馬力斯。隨着與馬力斯相關的強風區逐漸靠近珠江口一帶，天文台在昨日下午4時40分改發三號強風信號。

雖然馬力斯在今日凌晨於廣東省陽江市登陸，但受其南側的強雨帶和強風影響，本港當日多處吹偏南強風，高地間中吹烈風。同時，與馬力斯相關的廣闊雨區亦為珠江口一帶帶來狂風大驟雨及雷暴，截至今午4時，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，大埔、沙田及葵青區等更錄得超過50毫米。

而在今日下午，馬力斯於本港西北約200公里掠過，隨着其在廣東內陸減弱並逐漸遠離本港，天文台在下午4時40分改發1號戒備信號，但預料驟雨在今晚至明日(2日)早上仍影響珠江口一帶，雨勢有時較大。