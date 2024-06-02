東方日報A1：25萬公屋戶資產計數　6成未申報　當房署冇到

公屋資源珍貴，但本港屢揭有公屋戶擁私樓業權甚至是隱形富豪，濫用公屋情況令人震驚！房屋署繼去年要求8.8萬公屋戶填報資產申報後，今年4月初又展開第二輪共涉25萬租戶的申報計劃，前日（5月31日）截止申報，房署紀錄截至5月24日的統計，僅收到11萬份租戶申報，回收率僅43%，意味着近六成未申報。該署估計不少租戶或傾向在限期最後階段提交申報表有關。另外，房署在申報表中警告，任何人拒絕或忽略提供相關資料，經定罪可被罰款最高25,000元及監禁3個月。該署又指，打擊濫用措施落實後，2023/24年度共收回近2,800個公屋單位，較兩年前大增逾倍。有議員認為，從首輪申報發現擁物業的比率來看，反映租戶有「博一博」的心態，促房署轉移力量，繼徹查公屋戶在內地有否資產外，亦應了解境外資產。

今年4月2日，房署啟動第二輪資產申報，超過25萬個居住滿10年的公屋租戶，獲派發「富戶政策」入息及資產申報表及「居住情況申報表」，須於5月31日前作出申報。但在截止日前一周，僅有約43%租戶交回表格，即11萬戶，雖然統計還欠最後一周，但逾時未報的數量恐不容小覷。

對於回收數仍未過半，房屋署回覆本報稱，根據過往經驗，有不少住戶會在限期較後階段交回申報表；該署將會分批為第二輪申報的家庭進行查冊，詳細覆核每宗住戶擁有物業或土地的資料並作出跟進，包括採取租約管制行動及跟進檢控事宜等。

房屋署又稱，對打擊濫用公屋充滿決心，去年10月首輪公屋戶資產申報，即約8.8萬個在公屋居住滿2至8年的租戶的申報中，經核對6.5萬份申報表後，發現有約220戶擁有香港住宅物業，其中90伙已被收回，餘下約130戶將會按序發出遷出通知書，或再作跟進檢控。而在首輪已交回資產申報的公屋戶當中，有約500戶已因不同原因主動交回、或被房署收回公屋單位，相關措施令2023/24年度收回近2,800間公屋。房署強調，結果反映打擊濫用公屋的措施有阻嚇作用，能有效打擊濫用。

對比2022/23及2023/24年度，租戶因濫用公屋和違反租約或房屋政策，而收回的單位分別超過2,200個及近2,800個；對比2020/21及2021/22年度平均每年收回約1,300個，分別高出近70%及逾110%。

議員梁文廣表示，根據其經驗許多公屋租戶填寫資產需耗費時間，故大部分會在最後一周才交回表格，他又指新措施賦權讓房屋署查核租戶有否擁有香港物業，能有效收回濫用公屋的單位。對於有220戶被查出擁有香港物業，梁坦言並不鼓勵此類行為，並認為數字反映有部分擁有物業的租戶以「博一博」的心態去隱瞞資產，直至被房署查出才交回公屋單位。

梁文廣建議，現時房署應轉移力量，進一步查核公屋租戶是否擁有香港境外的物業，不論是內地或海外，以確認公屋不被濫用。

■記者梁皓芊

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