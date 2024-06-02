風球下音樂節亂象　入場塞爆難寄行李　旅客自嘲遭「割韭菜」

盛事經濟又「甩轆」，惹歌迷公憤！昨日（1日）在風球馬力斯襲港下，「Waterbomb Hong Kong」音樂節仍照常開騷。原先是普天同慶吸引大量旅客的盛事活動，首日表演卻在一片罵聲之下結束。內地社交平台「小紅書」上不少旅客紛紛抱怨，颱風天下入場時間延至下午3時許，大批參加者被迫風雨交加堵塞在場外，等候入場時間甚至長達兩小時！後來更連行李寄存都出現問題，有旅客更直斥「水炸彈香港新型詐騙，完全把觀眾當韮菜，能割多少割多少！」

「Waterbomb Hong Kong」音樂節在西九文化區竹翠公園舉行，一連兩日邀請各地明星來港演出，票價不菲，分為980港元的普通單日門票、1,480港元的普通兩日門票、1,980港元的VIP單日門票，以及3,080港元VIP兩日門票。

昨日大風大雨，大會原定在下午1時安排歌迷陸續進場，並於下午2時開始節目表演；但因應天雨關係最後延至下午3時許才開始讓歌迷入場，大批參加者因此堵塞在場外入口並鼓噪，情況極之混亂。後來在行李寄存關卡又出事，有歌迷坦言寄存行李分為4步屬「奇葩」，需排隊增值又要領手環票，最後等待多時只拿到一個袋子裝物品，甚至有遲入場人士無法寄存行李就要進場；而在取回行李時亦遇上混亂，令歌迷抱怨連連。

「Waterbomb」原先是韓國國內的知名音樂節，在夏天以「打水仗」為主題，邀請各地歌手表演並與觀眾分成不同隊伍打水仗，和台下觀眾互動。ECHO HK Marketing Limited為今次活動的主辦機構。