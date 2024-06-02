市建局藝術城蹤遊　10月起推40導賞團　料供500市民遊客參與

市建局正籌辦「藝術城蹤遊」活動，連結市建局在中上環不同的市區更新項目，以至區內其他歷史建築，讓遊人透過參與導賞活動。行政總監韋志成在網誌上透露，「城蹤遊」將圍繞荷李活道，並分歷史與建築、飲食與社區風貌以及藝術文化設有三條主題導賞路線供市民及遊客免費參加；其中邀請了社區不同的持份者參與分享和交流，讓市民及遊客可透過「第一身」的口述歷史，了解中上環的演變和民生故事，首個「城蹤遊」預計可於今年10月推出，並舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加。

歷史與建築主題導賞路線會透過參觀區內一些具歷史意義的建築，讓參加者了解昔日香港居民的生活及文化。景點包括擁有超過80年歷史的三級歷史建築中環街市、位於荷李活道前身為中區警署建築群的「大館」及文武廟等，另外亦可參觀由市建局進行活化的士丹頓街項目。行程中亦會介紹每年農曆七月由區內居民合力籌辦的「卅間」盂蘭勝會。

飲食與社區風貌遊路線則會到訪區內的「老字號」，例如「春回堂藥行」、「公利真料竹蔗水」及「蘭芳園」等，參加者甚至可邊吃邊逛，體驗地道港人「行街買嘢」的生活。藝術文化遊路線會引領參加者欣賞中上環多個壁畫「打卡」點，包括區內十多幅壁畫作品。

韋志成指出，期望透過「城蹤遊」可向市民及遊客推廣中上環地區百年的中西文化精萃及歷史演變，並促進政、商、民三方協力，加深市民和旅客對香港的認識。其後亦會總結「城蹤遊」在中上環一帶試行的經驗，用作探討在其他具地區特色的社區，如九龍城「龍城」區，以及太子花墟一帶，推出「城蹤遊」的可能性。