欲帶活體甲蟲及螳螂標本走私內地　男子過關動作異常被截　

拱北海關所屬閘口執法人員近日在口岸截獲8隻活體甲蟲和8件螳螂標本。

拱北海關所屬閘口執法人員於旅檢大廳，截獲一名男子，從他攜帶的摺疊購物車中檢獲8隻活體甲蟲及8件螳螂標本，且該旅客無法提供合法證明文件而被捕。

5月13日下午約3時30分，一名男子經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境內地。現場執法人員注意到其手中提着的購物車呈摺疊狀態，且該男子動作異常小心謹慎，遂將其攔截。經進一步檢查，執法人員從購物車內查獲利用密封袋、塑膠盒簡單打包的8隻活體甲蟲及8件螳螂標本。由於該旅客無法提供合法證明文件，執法人員依法暫扣該批甲蟲及標本，並送相關機構檢測鑑定。

經技術中心鑑定，確認上述8隻活體甲蟲分別為平齒鋸鍬4隻、亞特拉斯大兜蟲3隻、西蒙森瘤犀金龜1隻，8件螳螂標本分別為梅氏偽箭螳4隻、平行後箭螳3隻、齒緣箭螳1隻。其中亞特拉斯大兜蟲為外來物種，是亞洲體形最大的甲蟲，因其性情兇猛且攻擊性強，被稱為甲蟲界的「暴君」。

澳門當局提醒，未經批准不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體昆蟲及其標本進境。