音樂節混亂主辦方致歉　颱風影響設施受損　今派膠袋存放物品

「Waterbomb Hong Kong」音樂節一連兩日在西九文化區舉行，昨日（1日）在風球馬力斯襲港下安排混亂，罵聲一片。主辦機構今日（2日）在社交平台的限時動態上致歉，表示由於昨日受颱風影響，現場有部分設施受到嚴重損毀，導致開場時間押後及部分藝人演出時間有所調整。

東網記者今早抵達現場，發現入口位置有人遺留水槍及垃圾。再次入場的旅客曾小姐表示，昨天感覺很差，排了很久，錯過不少節目，幸好不是想看的。今日來是要看想要的嘉賓；同屬回頭客的何小姐和劉小姐亦批評主辦方昨日安排很差，寄存行李要等3小時，即使執法人員到場仍未解決到問題，效率較低。

主辦方表示，昨日現場有部分設施因颱風影響而受嚴重損毀，基於公眾安全考慮，主辦方經努力搶修及加固後，已第一時間安排觀眾進場，導致開場時間押後及部分藝人演出時間有所調整，為此而受影響的觀眾，主辦方指深感抱歉。另外就物品存放安排混亂方面，主辦方亦同樣就此致歉。

而為改善情況，主辦方稱在今日已增加人手進行檢票程序，並會根據現場情況再增配更多人手。至於物品存放就有新安排，主辦方稱由於颱風關係令設施受損，物品存放區將會暫停服務，並向現場觀眾派發一次性膠袋。