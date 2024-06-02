流感康復仍可致永久殘疾　專家籲兒童盡早接種疫苗

冬季流感持續至今本港已錄得近千個案，當中死亡人數多達數百人，與以往流感季相比死亡人數大幅上升。有專家表示，兒童會相比其他年齡層的人更容易感染流感，但是兒童的疫苗接種率仍未達理想水平。有議員對此建議，可以引入更容易讓孩子和家長接受的噴鼻式流感疫苗。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，今年以來已經有28宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案，造成死亡的有4宗，其中有22宗個案未有接種季節性流感疫苗。他表示，學生經常在校園和其他學生互動，會更容易傳染，需要疫苗來構建防護，但是現時香港兒童流感接種率卻不足8成，而其中6至12以下的兒童接種率更是只有68%。

關日華還表示，兒童在感染流感後情況可能會迅速變壞，或可以引發抽筋和昏迷等症狀，嚴重者甚至可能引發腦病變或腦炎，即便康復後仍可能會帶來永久性的殘障，因此呼籲家長盡快帶孩子接種流感疫苗。關日華還建議當局加强宣傳，加強公眾對流感疫苗的認識。

議員梁熙表示，據研究顯示，超過6成對流感疫苗有猶豫的家長認為噴鼻式疫苗更容易被孩童接受，主要因為其在侵入性、疼痛和方便性等方面都較傳統疫苗更有優勢。梁熙建議衞生署講噴鼻式疫苗納入「兒童疫苗接種計劃」，讓兒童可以選擇免費接種。