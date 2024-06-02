甲辰年儀式增加名額　數百人與黃大仙師上契結緣

上契於黃大仙師結緣儀式由來已久，今年的甲辰年上契儀式更是增加了上契名額。今日（2日）上午有數百名善行於嗇色園參加上契儀式，道長亦親自登壇代師説教，向信眾解釋「仙師十訓」以及囑咐信眾要珍重自己的生命。

上契儀式在今日上午11時正開始，302位契子女向黃大仙師敬香、行三跪九叩之禮，凸顯傳統尊道重禮的意義。其後由嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長逐一宣讀契子女姓名以上稟黃大仙師，希望仙師威靈，能福佑眾契子女萬事順意。

李耀輝之後親自登壇開示，代師説教，解釋「仙師十訓」，包括孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信。李耀輝表示，道教分很多門派，嗇色園黃大仙祠乃全真派，尊奉「儒、釋、道」三教。李耀輝又囑咐眾契子女，道最重要的是道家三寶「道、經、師」。如何行道，行道者以「慈、儉、讓」為立身之要，要慈悲及珍惜世界、珍惜生命，與世不爭；修行則為個人之「精、氣、神」——煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛到煉虛入道，是一個生命的聖化過程。道教追求的是自身生活快樂，道家主張珍重自己的生命。

其後，由嗇色園紅袍道長為上契子女派發黃大仙師上契信物，即是刻有契子女姓名的仙師聖像葫蘆玉珮及契書。契書為上契者與神明的契約證明；玉珮乃上契者與其信仰的神明之憑證物件，正面雕刻仙師畫像，背面刻有「嗇色園」及上契子女的姓名，寓意仙師庇佑福祿平安，收煞除厄。上契儀式結束後，眾契子女魚貫到壇前恭領上契福物——「上契餐具」，寓意「豐衣足食」。