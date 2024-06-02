垃圾徵費暫緩　餐飲物管業鬆一口氣　團體促試行「聯區聯管」

政府早前宣布將原定今年8月1日施行的垃圾徵費暫緩，餐飲業業內人士對政府此舉直言鬆了一口氣，他還指出，現在香港每日的廚餘量遠遠大過廚餘處理中心的處理量，且對於小型食肆來説處理廚餘成本亦不低。另外，香港物業管理的業內人士也表示，物業界認為政府此舉明智，早前「先行先試」也反映出了不少問題。他還表示，三無大廈會未來政府推行垃圾徵費的一大挑戰。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時經濟疲軟，業界擔心若實施徵費導致營運成本上升。黃家和指，小型食肆每月成本預計會上升1,000至2,000港元，而大型食肆如酒樓等每月增加的成本更是預計上升8,000至10,000港元。而且不止成本的上升，業界還將面對增加工作導致的人手不足及回收點不足等問題。早前政府推行「先行先試」計劃期間，就有不少從業者表示工作量增加，特別是廚餘處理問題。

黃家和還表示，全港有約18,000家食肆，餐飲業每次產生的廚餘量約1,000公噸；而全港整體的廚餘量則高達3,500公噸，但小蠔灣的廚餘處理中心每日僅能處理200公噸廚餘。此外，本港的小型食肆地點分散，小店將廚餘送往處理中心的過程相當複雜，路程及成本都是一大問題。就此，業界早前有提出在每個商場中留出一定的位置擺放廚餘處理設施，以解決小型食肆的廚餘問題。

香港物業管理協會前會長陳志球對此表示，暫停垃圾徵費是個明智的決定。陳志球表示，早前雖只有14個物業點參與政府的「先行先試」，但仍反映出了不少的問題。其中住宅居民願意使用指定垃圾膠袋僅得20%，而家居垃圾中，廚餘佔30%，他認為若能處理好廚餘問題，其他問題比較容易解決。另外，陳志球指，未來香港真正實施垃圾徵費後，如何管理三無大廈會是一個挑戰，但有團體表示可以提倡試行「聯區聯管」，即集合一條街的三無大廈，共同聘用一間物管公司進行同意規劃，產生共同效應。