元朗大橋街市買海螺　兩男女煮食後手腳麻痹疑中毒

夏天來臨，又到食海鮮的時候，不過在烹煮時要小心處理。衞生署衞生防護中心今日(2日)公布，一對男女昨日(1日)在家中食用海螺後，約2小時內出現四肢麻痹、視力模糊、暈眩和惡心。他們同日到仁濟醫院急症室求醫，二人情況一直穩定。初步調查顯示，有關海鮮購自元朗大橋街市一海鮮檔。

涉事男女是來自同一個家庭，年齡分別為56歲及52歲。衞生防護中心提醒，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除，市民如出現麻痹性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

麻痹性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

另外，要減低貝類中毒風險，市民應向可靠及持牌的海鮮店舖購買貝類；在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子；食用前應棄掉烹煮的汁液，每次進食較少分量的貝類；進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。